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28 Haziran 2017 13:34

Havuzlarda yaz sezonu açıldı

Plaj Yolu ve Sanayi Mahallesi’ndeki havuzlar, halk seansları çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor.

Havuzlarda yaz sezonu açıldı

28 Haziran 2017 13:34


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin havuzları bu yıl da Kocaelilere hizmet vermeye devam ediyor. Sanayi Mahallesi ve Plaj Yolu’ndaki havuzlar yaz boyunca sıcaklardan bunalan vatandaşların uğrak yeri olmayı sürdürüyor. Havuzlar Ücretsiz Spor Okulu öğrencileri tarafından da kullanılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan yüzme havuzlarında sezon açıldı. Plaj Yolu ve Sanayi Mahallesi’ndeki havuzlar, halk seansları çerçevesinde, vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Sanayi Mahallesi Vinsan tesislerindeki yüzme havuzu erkekler, Plaj Yolu’ndaki havuzu ise kadınlar için tahsis edildi.


Yüzme Havuzları Pazartesi günü hariç haftanın her günü vatandaşlara hizmet veriyor. Her iki havuzda ilk seans 09.00’da başlıyor, 20.30’da sona eriyor. Vatandaşlar birer saatlik seanslarda havuzlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyorlar. Havuzlarda Pazartesi günü ise temizlik gerçekleştiriliyor. Havuzlarla ilgili bilgi Vinsan Yüzme Havuzu için 335 02 49 ve Plajyolu Yüzme Havuzu için 226 77 25 No’lu telefonlardan alınabilir.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yüzme Havuzları yaz boyunca haftanın altı günü 12.00-17.30 saatleri arasında Ücretsiz Spor Okulları’nın yüzme branşı öğrencileri tarafından da kullanılıyor.


Havuzlardan yararlanmak isteyen vatandaşların yüzme havuzu başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Formlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kocaeli.bel.tr adresi üzerindeki “Spor Tesisleri Program Saatleri” linkinden ulaşılabilir. Formlar Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Plaj Yolu Yüzme Havuzu ile Körfez Sanayi Mahallesi’ndeki havuzdan da alınabilir. Havuzlardan yararlanmak isteyenlerden TİT(Tam İdrar Tahlili) raporu isteniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Plaj Yolu ve Körfez Mahallesi Yüzme Havuzlarında 6 cankurtaran görev yapıyor.


Havuzların hijyenik şartlarına büyük önem veriliyor. Havuzlarda, günlük olarak seans sonlarında kontroller yapılıyor. Pazartesi günleri ise bakım ve ilaçlama işlemi yapılıyor.




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