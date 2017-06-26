Hayvan Pazarı’nın tapusu İzmit Belediyesi’nde

Nevzat Doğan’ın vizyon projelerinden olan ve yaklaşık 10 milyon lira harcanarak geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Modern Hayvan Pazarı’nın tapusu artık İzmit Belediyesi’nde.

Solaklar Yolu üzerinde kurulan Türkiye’nin en modern hayvan pazarının tapusu İzmit Belediyesi adına tescillendi. İzmit Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü yetkilileri, hayvan pazarının yapıldığı arazinin Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu belirttiler. Yetkililer konuyla ilgili olarak, ”Karşılıklı anlaşmayla Modern Hayvan Pazarı, İzmit Belediyesi adına tescillendi ve tapu da belediyemiz adına çıkartıldı” dediler.

Öte yandan İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezbahası yanında 20 bin 155 metrekarelik alan üzerinde bulunuyor. Yılın 12 ayı boyunca faaliyette olan pazar 650 büyükbaş, 500 küçükbaş hayvan kapasitesi. Kurban bayramlarında kapasite 2 katına kadar çıkarılabiliyor. 5 bin 900 metrekare kapalı hayvan padoklarının içerisinde samanlık, karantina ve gebe gözlem bölümleri bulunan modern hayvan pazarında 2 katlı idari binanın alt katında kafeterya, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, teknik bölümler ve mescit, üst katta restoran, mutfak, idari birimler ve teras bulunuyor. Alanda biriken gübrelerin toplanması için gübre toplama bölümü, araç dezenfeksiyon ünitesi, veterinerlik bölümleri yer alıyor.