Hayvan sevgisi adına çevre kirletiliyor

İzmit Belediyesi yetkilileri, hayvan sevgisi adına gelişigüzel olarak boş alanlara atılan gıdaların kısa sürede bozulduğunu ve bunu yiyen hayvanları da zehirlediğini belirterek, “Gökçeören mevkiine kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen bozuk gıdalar bunları yiyen hayvanların zehirlenmesine neden oldu. Sahipsiz hayvanlara bozuk gıda veya gelişigüzel atılan yiyeceklerin verilmesi hayvanlara faydadan çok zarar vermektedir. Çevre kirliliğine de neden bu tür eylemlerde bulunanlar tespit edildiğinde haklarında cezai işlem yapılacaktır” dediler.

Belediye ekipleri, Gökçeören bölgesine atılan atıkları toplayarak İZAYDAŞ’a götürdüler.