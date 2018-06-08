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08 Haziran 2018 12:38

Hayvan sevgisi adına çevre kirletiliyor

KOCAELİ(İHA) – Sahipsiz hayvanlar için boş alanlara atılan gıdalar, hastalıklara davetiye çıkarırken çevre kirliliğine de sebep oluyor.

Hayvan sevgisi adına çevre kirletiliyor

08 Haziran 2018 12:38


İzmit Belediyesi yetkilileri, hayvan sevgisi adına gelişigüzel olarak boş alanlara atılan gıdaların kısa sürede bozulduğunu ve bunu yiyen hayvanları da zehirlediğini belirterek, “Gökçeören mevkiine kim ya da kimler tarafından atıldığı tespit edilemeyen bozuk gıdalar bunları yiyen hayvanların zehirlenmesine neden oldu. Sahipsiz hayvanlara bozuk gıda veya gelişigüzel atılan yiyeceklerin verilmesi hayvanlara faydadan çok zarar vermektedir. Çevre kirliliğine de neden bu tür eylemlerde bulunanlar tespit edildiğinde haklarında cezai işlem yapılacaktır” dediler.


Belediye ekipleri, Gökçeören bölgesine atılan atıkları toplayarak İZAYDAŞ’a götürdüler.




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