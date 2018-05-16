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16 Mayıs 2018 11:22

Hemşireler için hayatı yakala eğitimi

İzmit Belediyesi, hemşireler haftası nedeniyle, Gonca Berktay Karaalp ‘in katılımında “Hayatı Yakala” seminerini düzenledi.

Hemşireler için hayatı yakala eğitimi

16 Mayıs 2018 11:22


İzmit Belediyesi tarafından Hemşireler Haftası nedeniyle hemşirelerin iş motivasyonlarını yükseltmek için “Hayatı Yakala” adıyla bir eğitim düzenlendi. Gonca Berktay Karaalp tarafından verilen eğitime 150 hemşire katıldı. Seminer SEKA Devlet Hastanesi konferans salonunda düzenlendi. Eğitimi SEKA Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Sadullah Kıvanç Tunç ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Bilal Yavuz Demirkaya takip etti.


Seminede Karaalp, hayatı etkileyen etkenler ve kurtulma yollarından bahsetti. İnsanın, hayatındaki parazitlerden kurtulması gerektiğini dile getiren Karaalp, “ayatımızda ne kadar çok parazite yer verirsek iş verimizim ve performansımız o kadar çok düşer. Parazitler hayatımızda bizim potansiyelimizi açığa çıkarmamıza engel olan performansımızı düşüren sözler, korkular, önyargılar, tutkulardır” dedi.




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