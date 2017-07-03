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03 Temmuz 2017 13:52

Hereke sahilleri hafta sonu doldu taştı

Körfez sahilleri hafta sonu havanın güzel olması sebebiyle vatandaşların akınına uğradı.

Hereke sahilleri hafta sonu doldu taştı

03 Temmuz 2017 13:52

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da eşi Bilge Baran ile birlikte Hereke sahilinde piknik yapanların keyfine ortak oldu.


Yeşil ve mavinin en güzel renk tonlarının buluştuğu Körfez’in sahilleri, hafta sonu sıcak hava fırsatını değerlendiren vatandaşlar tarafından doldu. Havaların ısınmasını fırsat bilen Kocaeliler ulaşım sıkıntısı yaşamadan hem kendileri dinlendi, hem de çocuklarını eğlendirme fırsatı buldu. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da eşi Bilge Baran ile birlikte sahilleri dolaştı, vatandaşlarla bir araya geldi. Hereke sahilinde hafta sonunu değerlendirenlerin keyfine ortak olan Başkan Baran, onların talep ve önerilerini de dinledi. Başkan Baran, vatandaşların isteğini kıramadı, kurulan sofralara oturdu.




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