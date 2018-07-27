Hereke Tren İstasyonu sular altında kaldı, seferler iptal edildi

Körfez ilçesi Hereke Tren İstasyonu’nun sular altında kalması nedeniyle seferler iptal edilirken, yolcular otobüslerle İstanbul’a gönderiliyor.

Meteorolojinin Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağmur uyarısından Kocaeli de nasibini aldı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla belirli bölgelerde su baskınları yaşanırken, yağmur demiryolu ulaşımını da durdurdu. Körfez ilçesi Hereke Tren İstasyonu’nun sular altında kalması üzerine seferler iptal edildi. Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ise İzmit merkezde durduruldu. Trendeki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 10 otobüs ile İstanbul’a gönderiliyor.