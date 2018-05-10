Hereke’nin güzelliği duvarlara resmedildi

Körfez Belediyesi, Hereke’de viyadük altındaki duvarları adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ressamlar, viyadük ayaklarına uygun figürleri belirledi. Köprü ayaklarından birine Hereke’nin simgesi olan Hereke Halısını dokuyan bir bayan resmedilirken, hemen karşısındaki geniş duvara da Hereke’nin silüeti resmedildi. Kaiser Williem Köşkü’nden Hereke Kalesi’ne kadar önemli yapılan yer aldığı resimler, hem yoldan geçenler hem de Herekeliler tarafından büyük beğeni topladı.