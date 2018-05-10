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10 Mayıs 2018 15:39

Hereke’nin güzelliği duvarlara resmedildi

Körfez Belediyesi, ‘Güzel Evim, Güzel Kentim’ projesi ile dış cepheleri yıpranan, sıvasız ve boyasız binaları güzel bir görünüme kavuştururken, kent estetiğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Hereke’nin güzelliği duvarlara resmedildi

10 Mayıs 2018 15:39


Körfez Belediyesi, Hereke’de viyadük altındaki duvarları adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında ressamlar, viyadük ayaklarına uygun figürleri belirledi. Köprü ayaklarından birine Hereke’nin simgesi olan Hereke Halısını dokuyan bir bayan resmedilirken, hemen karşısındaki geniş duvara da Hereke’nin silüeti resmedildi. Kaiser Williem Köşkü’nden Hereke Kalesi’ne kadar önemli yapılan yer aldığı resimler, hem yoldan geçenler hem de Herekeliler tarafından büyük beğeni topladı.




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