Hıdırellez Bayramı’nda renkli görüntüler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen V. Uluslararası Hıdırellez Bayramı, 2 gün sürecek etkinliklerle dopdolu geçiyor. Bu yıl 5.’sinin düzenlendiği Hıdırellez Bayramı’na Türkiye, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Makedonya folklor ekipleri de katıldı, hep birlikte Balkan Türküleri söylendi.

V. Uluslararası Hıdırellez Bayramı’nın 1. gününde Kartepe ilçesinin Karatepe Köyü’nde kurban sağma geleneği gerçekleştirildi. Ardından Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek ve Türkiye folklor ekipleri gösterilerini sundu. Misafir ve köylülerin beğeniyle izlediği gösterilere vatandaşlar da katılarak eşlik etti. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Balkan Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Orhan’ın konuşmasından sonra misafirlere yemek ikram edildi. Akşam namazından sonra dernek binasına dönen misafir ve Kocaelililer ikinci gün kutlamaları için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Hıdırellez Bayramı’nın 2. gününde Seka Kültür alanında kapılara söğüt dalı asma ritüeli yapılacak. Karatepe Köyü’nde kurban kesme ve çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişim ritüeli yapılacak. Akşam 17.00’de Sekapark Kültür Alanı’nda bulunan Balkan Kültür Evi’nde bir gün önceden gömülmüş bakır kazan çıkarılacak. Balkan Kültür Evi bahçesinde, akşam yemeği, folklor gösterileri ve yöresel konserle Hıdırellez Bayramı renkli görüntülerle son bulacak.