Hırsızlara TEM’de nefes kesen operasyon

Olay, 27 Haziran günü Kocaeli’nin Derince ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Marmara Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.’ya ait eve kapı kilidini kırarak giren hırsızlar, içeride bulunan 50 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası ile ev sahibinin dedesinden kalma antika değerindeki 10 bin liralık tabancayı çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibinden gelen ihbar üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayına karışan 3 şahsın içinde olduğu aracın Sakarya’dan Kocaeli’ye giriş yaptığını belirledi. İzmit ilçesi TEM otoyolu Gültepe tesisleri mevkiinde polis ekiplerince düzenlenen nefes kesen operasyonda araçta bulunan A.D. (40), M.A.C. (33) ve Ş.T. (30) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda 2 çift ikiz plaka ve kapı kilidi açma işinde kullanılan özel olarak yapılmış aparat ele geçirildi.