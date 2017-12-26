Diğer
Kategoriler
26 Aralık 2017 10:59

Hırsızlık yaparken, polise suçüstü yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde at arabası ile hırsızlık yapmak için kapalı bir kafeye giren 3 hırsız, yunus timleri tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık yaparken, polise suçüstü yakalandılar

26 Aralık 2017 10:59


Olay, İzmit ilçesi Demokrasi Caddesinde bulunan ve kapalı bir kafede meydana geldi. At arabası ile kafenin arka tarafından gelen 3 zanlı, içeriye girdi. Bu sırada hırsızlığı fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bölgeye yakın olan İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, çok kısa sürede verilen adrese gitti. İçeriye giren yunus timleri, E.S., K.S. ve Y.G.’yi suçüstü yakaladı. Zanlılardan ikisinin hırsızlıktan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
14
°
C
  • Salı
    14°C
  • Çarşamba
    16°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç