Hırsızlık yaparken, polise suçüstü yakalandılar

Olay, İzmit ilçesi Demokrasi Caddesinde bulunan ve kapalı bir kafede meydana geldi. At arabası ile kafenin arka tarafından gelen 3 zanlı, içeriye girdi. Bu sırada hırsızlığı fark eden vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada bölgeye yakın olan İzmit ilçe Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, çok kısa sürede verilen adrese gitti. İçeriye giren yunus timleri, E.S., K.S. ve Y.G.’yi suçüstü yakaladı. Zanlılardan ikisinin hırsızlıktan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.