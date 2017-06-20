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20 Haziran 2017 13:26

Hisar Deresi Kavşağı’nda asfalt çalışmaları yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Hisar Deresi Kavşağı yan yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Hisar Deresi Kavşağı’nda asfalt çalışmaları yapıldı

20 Haziran 2017 13:26


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Gölcük Hisar Deresi Kavşağı’nda proje uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Dere istinat duvarı çalışmalarının tamamlandığı projede, tretuvar ve asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Proje kapsamındaki yollarda tretuvar çalışması, orta refüj dolguları ve beton kaplamaları devam ederken planlanan yollarda asfalt serimi yapıldı. Dere içi beton kaplama yapılması için hafriyat çalışması tamamlanırken yağışların bitmesinin ardından beton kaplama imalatına geçilecek.


Proje kapsamında 185 bin metreküp kazı, 281 bin metreküp dolgu, 31 bin metreküp beton, 3 bin 100 ton demir, bin 385 metre fore kazık, 58 bin metrekare duvar izolasyon, 11 bin metre yağmursuyu drenaj hattı uygulanacak. Yol çalışmalarında 38 bin ton plentmiks temel ve alttemel malzemesi, 20 bin ton asfalt, 8 bin 400 metre uzunluğunda bordür,18 bin metrekare kaldırım imalatı yapılacak. Proje Hisar deresinin D-130 karayolundan körfezdeki buluşma noktasına kadar yapılacak yan bağlantı yollarını ve dere ıslahını kapsıyor. Hisar Deresi Kavşağı projesinde toplam 5 bin metre yan yol ve bağlantı yolları yapılacak. Ayrıca dere üzerinde oluşturulacak köprülerle doğu-batı yönündeki ulaşımı D-130 karayoluna girmeden mahalleler arasında sağlanabilecek.


Derenin her iki tarafına ıslah çalışması kapsamında 3 bin 900 metrelik istinat duvarı yapıldı. Ayrıca Proje kapsamında 1 adet kutu menfez imalatı da gerçekleştirildi. Hisar deresi üzerinde D-130 Karayolu’nun kuzeyinde ve güneyinde 2 adet araç köprüsü yer alıyor. Dere ıslah duvarlarına paralel yan yollar ile ağır tonajlı araç trafiğinin mahalle içi ulaşımdan uzaklaştırılması sağlanacak.




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