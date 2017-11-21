Hocalı Anıtı tamamlandı

1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerin anısına Körfez’de önemli bir proje hayata geçirilmişti. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Devlet Hastanesi’nin hemen yan tarafındaki alanda Karabağ şehitleri için yapımına başlanan ’Hocalı Katliamı Anıtı’ tamamlandı. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yapılan ’Hocalı Katliamı Anıtı’nın çevresinde de düzenleme çalışmaları başlatıldı. İki ayrı parçadan oluşan anıt üzerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları yer alıyor ve ‘Tek millet iki devlet’ vurgusu yapılıyor. Ayrıca anıt üzerinde de ‘Hocalı’yı unutmayacağız’ yazısı yer alıyor.