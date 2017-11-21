Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 14:41

Hocalı Anıtı tamamlandı

Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında 1992 yılında gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerin anısına Körfez’de yapımına başlanan ’Hocalı Katliamı Anıtı’ tamamlandı.

Hocalı Anıtı tamamlandı

21 Kasım 2017 14:41


1992 yılında Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrinde gerçekleştirilen katliamda hayatını kaybeden şehitlerin anısına Körfez’de önemli bir proje hayata geçirilmişti. Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde Körfez Devlet Hastanesi’nin hemen yan tarafındaki alanda Karabağ şehitleri için yapımına başlanan ’Hocalı Katliamı Anıtı’ tamamlandı. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde yapılan ’Hocalı Katliamı Anıtı’nın çevresinde de düzenleme çalışmaları başlatıldı. İki ayrı parçadan oluşan anıt üzerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları yer alıyor ve ‘Tek millet iki devlet’ vurgusu yapılıyor. Ayrıca anıt üzerinde de ‘Hocalı’yı unutmayacağız’ yazısı yer alıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç