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02 Temmuz 2017 18:24

Hünkar Çayırında Başpehlivan Recep Kara oldu

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Fatih’in Otağı Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin finali müsabakasında Fatih Atlı’yı tuş ederek mağlup eden Recep Kara başpehlivan oldu.

Hünkar Çayırında Başpehlivan Recep Kara oldu

02 Temmuz 2017 18:24


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in ev sahipliğinde düzenlenen Geleneksel Fatih’in Otağı Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nin finali de kıran kırana mücadele sahne oldu. Başpehlivanlık için finalde Tarihi Edirne Kırpınar Yağlı Güreşleri 2016 Başpehlivanı Recep Kara ile Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 2016 Şampiyonu Fatih Atlı, er meydanına çıktı. Güreş severlerin nefeslerini tutarak izlediği Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri’nde kıran kırana geçen final müsabakasında rakibi Fatih Atlı’yı tuş ederek mağlup eden Recep Kara bu senenin başpehlivanı oldu.


Başpehlivan Recep Kara madalyasını ve kupasını Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve ilçe protokolü birlikte takdim etti.




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