Hüseyin Üzülmez’den İlhan Bayram’a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Üzülmez, İlhan Bayram’ın Genel Müdürlük görevinde çıtayı yükselteceğini, kente önemli hizmetler üreteceğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Genel Sekreterimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Daha önceki görevinde çıtayı yükseğe taşıdığı için şimdi bulunduğu görevde çok daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ülkenin en önemli bürokratlarından birisi olan İlhan Bayram’ın Büyükşehir Belediyesine Genel sekreter olarak gelmesi bizleri mutlu etmiştir. İSU Genel Müdürlüğü görevinde olduğu süre içerisinde de kendisiyle çok uyumlu olarak çalıştık” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter İlhan Bayram ise Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte hizmet kervanının yürümesi için gayret sarf edeceğiz. Burada önemli olan birbirimizi anlamak, birbirimize destek olmak. Amacımız halkımızı memnun etmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bizlere verdiğiniz destekler için hepimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.