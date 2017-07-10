Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 15:24

Hüseyin Üzülmez’den İlhan Bayram’a ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez Genel Sekreter İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Hüseyin Üzülmez’den İlhan Bayram’a ziyaret

10 Temmuz 2017 15:24


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Bayram, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Üzülmez, İlhan Bayram’ın Genel Müdürlük görevinde çıtayı yükselteceğini, kente önemli hizmetler üreteceğini ifade etti.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Genel Sekreterimize hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Daha önceki görevinde çıtayı yükseğe taşıdığı için şimdi bulunduğu görevde çok daha güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Ülkenin en önemli bürokratlarından birisi olan İlhan Bayram’ın Büyükşehir Belediyesine Genel sekreter olarak gelmesi bizleri mutlu etmiştir. İSU Genel Müdürlüğü görevinde olduğu süre içerisinde de kendisiyle çok uyumlu olarak çalıştık” şeklinde konuştu.


Genel Sekreter İlhan Bayram ise Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, “Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte hizmet kervanının yürümesi için gayret sarf edeceğiz. Burada önemli olan birbirimizi anlamak, birbirimize destek olmak. Amacımız halkımızı memnun etmek, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Bizlere verdiğiniz destekler için hepimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:31
  • Öğle :13:17
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:41
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!