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26 Mayıs 2018 10:44

Husumetlisinin kurşun yağdırdığı adam hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde husumetlisinin kurşun yağdırdığı adam, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Husumetlisinin kurşun yağdırdığı adam hayatını kaybetti

26 Mayıs 2018 10:44


Olay, Gebze Hürriyet Mahallesi Erenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan Koç ve daha önceden husumetli olduğu kimliği belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi yanındaki silahı çıkartarak, Koç’a 5 el ateş etti ve olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Koç’u gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Koç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.




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