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14 Haziran 2018 15:30

Huzur Arife uygulamasında, aranan 7 kişi yakalandı

Kocaeli’de yapılan ’Huzur Arife’ uygulaması kapsamında bin 246 şahıs sorgulanırken, 7 aranan şahıs yakalandı.

Huzur Arife uygulamasında, aranan 7 kişi yakalandı

14 Haziran 2018 15:30


Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda önleyici ve caydırıcı tedbirler alınması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak ’Türkiye Huzur Arife’ uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında Kocaeli’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez havalimanı, otogar, mini terminal, doğu garajı ve tren garında uygulama yapıldı. Uygulamada 265 personel ve 60 ekip görev yaptı


Kocaeli polisinin yaptığı çalışmada bin 246 şahıs ve 114 araç sorgulanırken, aranan 7 şahıs yakalandı. Ayrıca 11 araç sürücüsüne toplam 6 bin 796 TL idari para cezası kesildi.




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