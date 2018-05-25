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25 Mayıs 2018 16:05

’Huzur Uygulaması’nda aranan 32 şahıs yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı yapılan ‘Huzur Uygulaması’nın Kocaeli ayağında bin 4 bin 482 kişi sorgulanırken, 32 aranan şahıs yakalandı.

’Huzur Uygulaması’nda aranan 32 şahıs yakalandı

25 Mayıs 2018 16:05


Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde, alışveriş merkezleri çevresinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla 23 Mayıs günü Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama başlattı. Uygulamanın Kocaeli ayağında 101 ekip 776 personel ve 1 dedektör köpeği görev yaptı. Yapılan uygulamada 4 bin 482 kişi sorgulanırken, 32 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan üzerlerinde 3 gram uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi hakkında adli işlem yapıldı.


Gerçekleştirilen uygulamalarda 246 kontrol edilirken, 13 araç sürücüsüne 13 bin 644 TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen 6 araç ise trafikten men edildi. Ayrıca uygulama kapsamında 2 iş yerine iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığından, 1 iş yerine ise çalışanlarına kimlik bildirimi yapmadığında tutanak tutuldu.




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