İbrahim Karaosmanğlu Marmara Denizi sempozyumunda konuştu

Marmara Denizi Sempozyumu’na katıldı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Marmara Belediyeler Birliği’nin İstanbul’da düzenlediği 3. Marmara Denizi Sempozyumu’na katıldı. Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenler katıldı.

“İzmit Körfezi’nin durumu içler acısıydı”

Marmara Denizi’nin dünyanın sayılı iç denizlerinden olup, coğrafi konumu itibariyle Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran ve fakat aynı zamanda boğazları yoluyla da birleştiren bir değer olduğunun vurgulandığı sempozyumda bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli bir sanayi ve liman kentidir. 14 yıl önce göreve geldiğimizde İzmit Körfezi’nin durumu içler acısıydı. Kentimizi direkt olarak çevresinden araçla geçenler bile burnunu tıkamak zorunda kalıyordu. Günümüzde o kötü durum yerini mavi bayraklı plajlarımızın olduğu bir İzmit Körfezimize bıraktı. Göreve geldiğimizde ilk olarak bunu hayal ettik ve başardık” dedi.

İzmit Körfezi’nin yaşadığı sorunları gidermede dertlendik ve çözüm aradık diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “TUBİTAK ile bir protokolümüz var. Bilimsel çalışmalara değer veriyoruz. Kocaeli’de ihtiyaç duyulan her noktaya arıtma tesislerimizi yaptık. Bir gram atık suyu körfezimize bırakmıyoruz. Karadeniz sahillerimizde de aynı şekilde uygulamalarımızı yaptık. Yük gemilerin İzmit Körfezimizi kirletmesine de deniz uçağımız başta olmak üzere yerdeki görevli ekiplerimizle müsaade etmedik. Şunu ifade edebilirim ki şimdilerde İzmit Körfezi Marmara denizinin en güzel noktası olmuştur” diye konuştu.

“Torunlarımıza çok güzel bir Marmaraya bırakacağız”

Marmara Denizinin de İzmit Körfezi gibi arzu edilen temizliğe kavuşacağına inandığını da dile getiren Karaosmanoğlu, “İstanbul ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla bu noktada pratik ve sürdürülebilir neler yapabiliriz onları konuştuk. Marmara Denizi çevresinde ülke nüfusumuzun üçte biri yaşamaktadır. Marmara Denizinin ter temiz hale gelmesi geleceğe ve çocuklarımıza karşı sorumluluğuzdur. Marmara Belediyeler Birliği bu çalışmaya öncü olacağına inanmaktayım. Nerelerden kirlilik geliyorsa onu engellemek bizim boynumuzun borcudur. Belediye Başkanları olarak bu konuyu çok önemsiyoruz, daha çok önemsemeye devam edeceğiz. Torunlarımıza çok güzel bir Marmara denizi bırakacağız” diyerek sözlerini tamamladı.

Fotoğraf yarışmasının ödülleri dağıtıldı

Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda daha sonra 2 binin üzerinde fotoğrafın değerlendirmeye alındığı Marmara Denizi Fotoğraf Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri, Mevlüt Uysal, İbrahim Karosmanoğlu ve Alinur Aktaş tarafından takdim edildi. Ödüllü fotoğraflar sempozyumun sergi alanında katılımcılarla buluştu. Aralarında akademisyenlerin, merkezi ve yerel idare yöneticilerinin ve uluslararası temsilcilerin bulunduğu 20 konuşmacı üç oturumda katılımcılarla buluşuyor. İstanbul’da düzenleniyor. Marmara Denizi kentsel kirlilik kaynakları ve önleme faaliyetleri, bütüncül olarak Marmara Denizi’nin tarihsel değişimi ve Tuna Nehri - Karadeniz - Marmara ilişkisi konuları uluslararası bir katılımla tartışıldı.