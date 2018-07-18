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18 Temmuz 2018 11:11

"İç Kontrol ve Taşınmaz Yönetimi’’ eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin desteğiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından “İç Kontrol ve Taşınmaz Yönetimi” konulu eğitim semineri düzenlendi.


18 Temmuz 2018 11:11


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği hizmet içi eğitimlerle kurum personelinin gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Hizmet içi eğitimler kapsamında Büyükşehir Meclis Salonunda, İçişleri Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Tahir Tekin tarafından “İç Kontrol ve Taşınmaz Yönetimi” konulu eğitim semineri verildi. Güncellenen mevzuat ve teknik hususların da aktarıldığı eğitim ile kurum personelleri bilgilendirildi.


Eğitime, Büyükşehir Belediyesi’nin farklı daire başkanlıklarında görev yapan 50 personel katıldı. İç Denetim Birimi Başkanı Tahir Tekin, iç kontrol, taşınır yönetimi ve taşınmaz mal yönetimi konularında personellere bilgi aktardı. Katılımcılar eğitimde merak ettikleri hususlarla ilgili soru sorma imkanı da buldu. Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birçok farklı eğitim konusu ve konuğuyla eğitimlere devam edecek. Yapılan hizmet içi eğitimlerle personellerin mevzuat ve uygulama acısından, kendilerini geliştirmeleri amaçlanıyor.




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