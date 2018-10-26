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İçişleri Bakanı Soylu, Yunan Göç Bakanı ile bir araya geldi

Kartepe Zirvesi’ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, zirvenin açılışı sonrasında bir araya gelerek resmi görüşme gerçekleştirdi.

Kartepe Zirvesi'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, zirvenin açılışı sonrasında bir araya gelerek resmi görüşme gerçekleştirdi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kartepe Zirvesi, devam ediyor. Kartepe'de bulunan bir otelde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen zirveye içişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü İrana Vojackova Sollorado, Yunanistan eski başkanı George Papandreou, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi pati ve STK temsilcileri, akademisyenler ve çok dayıda davetli katıldı.


Zirvede yapılan açılış konuşmalarının ardından Bakan Soylu ve Yunanistan Göç Politikaları Bakanı Dimitris Vitsas bir araya geldi. İki ülkeden de heyetlerin bulunduğu görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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