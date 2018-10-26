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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de hemşehrileriyle buluştu

KOCAELİ(İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Trabzonlular Derneğinin açılışına katılarak hemşehrileriyle bir araya geldi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli Trabzonlular Derneği yeni binasının açılışına katıldı. Programa Bakan Soylu'nun yanısıra eski Başbakan Yardımcısı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ev sahibi Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu, il protokolü, dernek yöneticileri ile Kocaeli'de yaşayan Trabzonlular katıldı.


Kuran tilaveti ile başlayan programda söz alan Dernek Başkanı Sami Durmuşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yeni dernek binasının birlik ve beraberliğe katkı sağlaması dileğinde bulundu. Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindeki protokolün kestiği kurdele ile dernek binası hizmete açıldı.

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