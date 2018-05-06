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06 Mayıs 2018 13:43

İclal Aydın “Kocaeli Kitap Fuarı benim kalem”

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İclal Aydın “Kocaeli Kitap Fuarı benim kalem”

06 Mayıs 2018 13:43

Kocaeli Kitap Fuarı’na katılan yazar İclal Aydın, “Kocaeli Kitap Fuarı’nı kalem olarak görüyorum” dedi.


Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, Kocaeli Kitap Fuarı’na katıldı. Kocaeli Kitap Fuarı’nın kendisi için çok önemli olduğunu kaydeden Aydın, bir yazar olarak Kocaeli Kitap Fuarı’nı kalesi olarak gördüğünü ifade etti. Aydın, Yahya Kaptan Salonu’nda gerçekleştirdiği söyleşide annesini konu alan “Üç Kız Kardeş” Kitabının hikayesini anlattı. Annesinin hastalık sürecini anlatan Aydın, “Annem gözlerimin önünde unutuşa teslim oldu ve bir sabah uyandığında artık bizi tanımıyordu. Bunun ne kadar acı bir durum olduğunun anlatmam mümkün değil” diye konuştu.


Kitabı için zıtlıkların birleşmesi olduğunu belirten Aydın, “Bu kitap, eninde sonunda iyilerin kazanacağını göstermesi açısından sizlerden ilgi gördü. Sorunlarımız bile ortaksa biz oradan kardeşiz. Üç Kız Kardeş, zıtlıkların birleşmesi hikayesidir. Birbirine benzemeyenlerin kucaklaşmasından bir tam gün ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.


Aydın söyleşinin sonunda okurları için kitaplarını imzaladı.




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