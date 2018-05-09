İfaiye erleri ayağı kopan küçük çocuğu ziyaret etti

Olay, 5 Mayıs saat 16.00 sıralarında Gebze Center AVM’de bulanan Dal Temapark oyun alanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte AVM’ye gelen 4 yaşındaki Muhammed Hamza Başar, oyun alanı kısmında trene sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, çocuk yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtarıldı. Ayağı kopan çocuk, 112 sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri hastanede tedavisi devam eden Hamza’yı ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.