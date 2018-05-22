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22 Mayıs 2018 14:50

İftar saatini bekleyen restoran yanarak küle döndü

KOCAELİ(İHA) – Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe yolunda hazırlıkların tamamlandığı ve iftar saatinin beklendiği restoran elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alev alev yanarak küle döndü.

İftar saatini bekleyen restoran yanarak küle döndü

22 Mayıs 2018 14:50

İş yeri sahibi yanan restoranı çaresiz gözlerle izledi.


Yangın 13.00 sıralarında Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi kayak merkezi yolu 10. Kilometrede bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Kolaylı’ya ait iftar saatinde müşterilerini ağırlamayı bekleyen restoranda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçeride kimsenin olmadığı esnada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, restoranın ahşap kaplamalarına sıçrayınca hızla büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan restorandaki yangına müdahale etti. Uzun süren çalışmanın sonrasında itfaiye ekiplerince yangın kontrol alınarak söndürüldü. Büyük oranda yanarak kullanılamaz hale gelen restoranda itfaiye ekiplerince bir süre soğutma çalışması yaptı.


Alevlere teslim olan iş yerini çaresiz gözlerle izleyen restoran sahibi Muhammet Kolaylı, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini ve restoranın tamamen yandığını söyledi. Olay yerine gelen jandarmara ekipleri ise yangın hakkında inceleme başlattı.




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