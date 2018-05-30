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30 Mayıs 2018 11:23

İftar yemeklerini yapan firmada denetim

KOCAELİ(İHA) – İzmit Belediyesi’nin mahallerde düzenlediği toplu iftar etkinliğine yemek tedarik eden firmanın imalathanesi denetlendi.

İftar yemeklerini yapan firmada denetim

30 Mayıs 2018 11:23


Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile firmanın imalathanesinin bulunduğu Başiskele Belediye Zabıtası ortaklığındaki denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. İzmit Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürü Muhammet Ergin, belediyenin iş yaptığı firmaları sık sık denetlediklerini belirterek, “Şimdiye kadar yaptığımız hiçbir denetimde hijyen ve sağlık açısından bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Bu da bizi mutlu etmektedir” dedi.


İzmit Belediyesi’nin etkinliği kapsamında 15 ayrı yerde 30 binden fazla vatandaşın toplu iftar açacağı kaydedildi.




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