İhale eğitimleri başladı

İzmit Belediyesi'ndeki hizmet içi eğitimleri devam ediyor. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından düzenlenen mal hizmet ve yapım işleri ihale süreçleri eğitimi Marmara Belediyeler Birliği eğitmenlerinden Ümit Arslan tarafından verildi. Belediyenin çeşitli müdürlüklerinden 12 personelin katıldığı elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ihale süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde ayrıca EKAP'ta ihale işlem aşamaları, elektronik kamu alımları platformuna geçiş, ihaleye katılabilme kuralları, ihale süresi, usulleri ve uygulaması, ön yeterlik ilanı ve ihale dokümanları, yaklaşık maliyet hazırlama, teklif ve başvuruların sunulması, tekliflerin ve başvuruların değerlendirilmesi, mal ve hizmet alım ihaleleri ile yapım işleri ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması, danışmanlık hizmet ihaleleri özel hükümleri, idareye şikayet başvurusu, sözleşme süreci, sözleşmenin uygulanması, fiyat farkı, denetim, muayene ve kabul işlemleri, teminat çeşitleri, sözleşme değişiklileri, sözleşme artırımı, süre uzatımı, yürürlülük, yürütme konuları üzerinde duruldu. Soru cevap şeklinde gerçekleşen eğitimin oldukça verimli olduğu geçtiği kaydedildi.

Öte yandan İzmit Belediyesi'nde hafta sonu vergi mesaisi yapılacak.

Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksitinin son ödeme tarihinin 30 Kasım Cuma günü sona ereceğini hatırlatan İzmit Belediyesi Gelir Birimi yetkilileri vatandaşların zorluk çekmemesi için mesai yapılacağını bildirdi.