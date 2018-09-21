İhaleye fesat karıştırdığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün 'Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırma' suçlarına yönelik çalışmaları neticesinde 12 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Gebze KOM Grup Amirliğince, "Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında üzerinde haciz ve yakalama kaydı bulunan lüks araçları parçalayıp daha sonrasında icra yoluyla düşük fiyattan ihaleye soktuğu ve ihaleyi kamu görevlilerine rüşvet vererek kazandığı ve sonrasında sökülen parçaları araçlara takarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma başlatılan M.Ç., G.A., M.A., E.A., İ.K., M.K., S.U., B.H., N.Ö., Y.D., A.Ö., K.T., 18 Eylül Salı günü Kocaeli, İstanbul ve Artvin'de yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde gözaltına alınıd. Gözaltına alınan şahıslardan M.Ç., G.A., M.A ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakılırken, E.A., İ.K., M.K., S.U., B.H., N.Ö., Y.D., A.Ö., K.T., isimli şüpheliler Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.