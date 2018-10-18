İhlas gurubundan Başkan Eryarsoy'a hazırlı olsun ziyareti

KOCAELİ (İHA) – İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve beraberindeki heyet, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy'u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, İhlas Haber Ajansı(İHA) Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Haber Müdürü Gürcan Yılmaz ve Türkiye Gazetesi Kocaeli Temsilcisi Abdurrahim Soydaş'ı makamında konuk etti. Ziyarette İbrahim Çorbacı, İhlas gurubunun çalışmaları hakkında Eryarsoy'a bilgiler vererek görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ise İhlas gurubunun çalışmalarını beğenerek takip ettiklerini söyledi. Ziyaretin sonunda İHA Kocaeli Bölge Müdürü ve beraberindekiler, Başkan Eryarsoy'a günün anısına hediyeler takdim etti.