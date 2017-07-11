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11 Temmuz 2017 11:23

İhlas Haber Ajansı Kocaeli’nde 15 Temmuz resim sergisi açacak

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan ve İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafların yer alacağı sergi Kocaeli’nde açılıyor.

İhlas Haber Ajansı Kocaeli’nde 15 Temmuz resim sergisi açacak

11 Temmuz 2017 11:23


Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını İzmit Belediyesi önünde sergiliyor. 15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye’de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurmuştu.


FETÖ mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişimini ilk anlarından itibaren takip eden ve dünyaya naklen yayın yapan tek yayın kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, o gecenin fotoğraflarını 13 Temmuz 2017 saat: 11.00’de İzmit Belediyesi önünde sergileyecek.




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