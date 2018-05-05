İhlas Holding 10. Kocaeli Kitap Fuarı’nda

kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı’ında, öğrenciler ve veliler İhlas Holding standına büyük ilgi gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 10. Kocaeli Kitap Fuarı kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda İhlas Holding bünyesindeki İhlas Haber Ajansı (İHA), Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama da kitap fuarında açtığı stantta kitap severlerle buluştu. Vatandaşlar, Hakikat Kitabevi’de basılan Tam İlmihal, Mektubat, İslam Ahlakı, Namaz Kitabı ile İngiliz Casusun İtirafları isimli eserlerle yakından ilgilendi. Fuara gelenler, dünyanın sayılı haber ajansları arasında bulunan İhlas Haber Ajansı’nın çalışmaları hakkında bilgi sahibi oldu. Gazeteci, muhabir, kameraman olmak isteyen gençler soluğu C-132 standında alarak habercilik hakkında sorular sordu.

9 gün boyunca Kocaeli Kitap Fuarı’nda birçok önemli kitabı kitapseverlerle buluşturacak olan İhlas Holding standında, ayrıca vatandaşlara Türkiye Gazetesi ve Türkiye Çocuk Dergisi Mayıs ayı sayısı hediye ediliyor.