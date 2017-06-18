İhtiyaç sahiplerine 41 Kart’la Ramazan’da 1 milyon TL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verilen 41 kart Ramazan Ayında da aileleri sevindirdi. İhtiyaç sahiplerine 41 kart vasıtasıyla 1 milyon TL’lik yüklendi. Vatandaşlar bu yükleme ile Ramazan ihtiyaçlarını marketlerden karşıladı.

41 Kart ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların banka ile anlaşmalı yerlerden alışveriş yapmalarını sağlıyor. Bu sistem sayesinde yardımların sistemli düzenli ve vatandaşı mağdur etmeden ulaştırılması gerçekleştiriliyor. Mağdur vatandaşlar 41 Kart ile anlaşmalı marketlerden banka kartı ile alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını gideriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na SGK provizyon, fakirlik belgesi ve nüfus cüzdan fotokopisi ile birlikte başvuru alınıyor. Başvuru sonrasında uzman personeller tarafından ev ziyareti gerçekleştiriliyor. Eldeki veriler ‘Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu’na sunuluyor. Değerlendirme kurulunda, dosya görüşülerek vatandaşın yardıma ihtiyacı olup olmadığına, ihtiyacı varsa yardımın çeşidine ve miktarına karar veriliyor. Tüm bu süreçler boyunca vatandaşa bilgi mesajı gönderiliyor.