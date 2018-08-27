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27 Ağustos 2018 13:23

İhtiyaç sahiplerine 8 ayda 16 milyon TL yardım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda, giyim, süt ve nakdi 41 kartları aracılığıyla Ağustos ayı itibariyle 16 milyon yardımda bulundu.

İhtiyaç sahiplerine 8 ayda 16 milyon TL yardım

27 Ağustos 2018 13:23


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek verilen 41 kart, 2018 yılında da aileleri sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara, Ocak ayından Ağustos ayına kadar 16 milyon 153 bin TL yardım da bulundu.


Kocaeli üyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 41 Kart yardımları birçok ihtiyaç sahibi aile için büyük önem arz ediyor. Yardımlar gıda, giyim ve nakdi olarak yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yardımlar kapsamında 16 bin 370 aileye gıda yardımında bulunuldu. 41 Kartla ayrıca 8 bin 731 aileye giyim, 5 bin 832 aileye ise nakdi yardım yapıldı.




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