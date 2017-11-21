İki ay önce cezaevinden çıktı hırsızlık yapınca tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, bir otomotiv yetkili servisine 14 Kasım Salı günü giren M.T. (37), servis içerisinde bulunan çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 70 bin TL, 30 bin TL değerinde ziynet eşya, senet, çek ve 19 bin TL arıza tespit cihazı çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mobese ve güvenlik kameralarından M.T.’nin İstanbul Bahçelievler’den kiraladığı bir otomobille soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda M.T. İstanbul Bahçelievler’de yakalanarak İzmit’e getirildi.

5 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden iki ay önce tahliye olduğu belirlenen ve Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen M.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. karar verildi. Tutuklanan M.T.’nin görev başındaki polis memuruna direnmekten bir yıl hapis cezasının olduğu ve arandığı da öğrenildi.