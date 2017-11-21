Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 21:20

İki ay önce cezaevinden çıktı hırsızlık yapınca tutuklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 2 ay önce cezaevinden çıkan bir kişi, otomobil yetkili servisinden para ve ziynet eşyası çalınca şahıs tutuklandı.

İki ay önce cezaevinden çıktı hırsızlık yapınca tutuklandı

21 Kasım 2017 21:20


Edinilen bilgiye göre, bir otomotiv yetkili servisine 14 Kasım Salı günü giren M.T. (37), servis içerisinde bulunan çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 70 bin TL, 30 bin TL değerinde ziynet eşya, senet, çek ve 19 bin TL arıza tespit cihazı çaldı. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mobese ve güvenlik kameralarından M.T.’nin İstanbul Bahçelievler’den kiraladığı bir otomobille soygunu gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan çalışma sonucunda M.T. İstanbul Bahçelievler’de yakalanarak İzmit’e getirildi.


5 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden iki ay önce tahliye olduğu belirlenen ve Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen M.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. karar verildi. Tutuklanan M.T.’nin görev başındaki polis memuruna direnmekten bir yıl hapis cezasının olduğu ve arandığı da öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç