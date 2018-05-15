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15 Mayıs 2018 11:39

İki bin yıllık taş köprü, eski görünümüne kavuştu

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ile birlikte restore işlemleri tamamlanan Taşköprü’de incelemelerde bulundu.

İki bin yıllık taş köprü, eski görünümüne kavuştu

15 Mayıs 2018 11:39


Roma dönemine ait olduğu bilinen 2 bin yıllık tarihi Taşköprü’de restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları tamamlanan köprü Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can tarafından incelendi. Başkan Baran, tarihi köprünün hemen yakınında yer alan, milli mücadele döneminde telgrafhane olarak hizmet eden ve daha sonra atıl durumda bırakılan Kuşçalı Telgrafhanesi içinde proje çalışmalarının tamamlandığını belirtti.


Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can’a Taşköprü hakkında bilgiler aktaran ve bölgedeki diğer tarihi yapı restorasyonları hakkında bilgi veren Başkan Baran, “Taşköprü bölgesi, adını bu köprüden alıyor. 2 bin 150 yıllık bir geçmişi var. Restorasyonu tamamlandı. Tarihi bir eseri bölgeye kazandırdık. Şimdi hemen 500 metre yanında; milli mücadele döneminde telgrafhane olarak hizmet eden ve daha sonra atıl durumda bırakılan Kuşçalı Telgrafhanesi için çalışma başlatıyoruz. Bina gerçekten kötü durumda. Yeniden restorasyonunu tamamlayarak hizmete almayı planlıyoruz. Proje çalışması tamamlandı. Kısa süre içerisinde çalışmaları başlatacağız. Bölgede bir de Taşköprü Müzesi yapacağız. Tarihi eserleri bu alanda sergileyeceğiz ve turizm açısından da hareketlilik kazanmasını sağlayacağız” dedi.


Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can da yapılacak çalışmaların bölge için önemli olacağını belirterek, Başkan Baran’a tarih konusundaki duyarlılığından dolayı teşekkür etti.




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