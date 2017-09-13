Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 00:37

iki grup birbirine girdi 3’ü bıçakla 6 kişi yaralandı

Kocaeli’de Kartepe ilçesinde iki ayrı gurubun birbirine girdiği kavgada 3 kişi bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı.

iki grup birbirine girdi 3’ü bıçakla 6 kişi yaralandı

13 Eylül 2017 00:37


Olay akşam saatlerinde Kartepe’de bulunan Seka Kamp Alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamp alanında karşılaşan iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda başlayan kavgada çok sayıda kişi birbirine saldırdı. Kısa sürede biten kavganın ardından iki gruptan 3 kişi bıçaklanarak 3 kişi de eşitli yerlerinde oluşan kırıklarla yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç