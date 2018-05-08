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08 Mayıs 2018 20:26

İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu şahıs, 2 defa gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının ardından tutuklandı.

İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı

08 Mayıs 2018 20:26


Olay, 4 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Z.L. isimli kadını taciz ettiği iddia edilen Darıca’da toptancılık yapan Suriye uyruklu M.S.S. isimli şahıs gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Olaydan 2 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan M.S.S.’nin esnaflık yapan Z.L.’nin dükkanının önünde gezindiğini gören mahalleli, şahsa uyarıda bulunmuştu.


Yaşanan tartışma sonrasında M.S.S.’nin durumu yakınlarına bildirmesi üzerine M.S.S.’nin yakınları ve mahalleli arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan M.S.S. işlemlerinin ardından ikinci kez serbest bırakılmıştı.


M.S.S.’nin ikinci kez serbest bırakılması sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine M.S.S., Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, M.S.S.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.




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