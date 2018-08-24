Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 18:33

İki otomobil kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı yönden gelen ciple kafa kafaya çarpışması neticesi meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İki otomobil kafaya çarpıştı: 5 yaralı

24 Ağustos 2018 18:33


Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskisar Feribot Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf K. idaresindeki 34 GR 7259 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun karşı şeridinden gelen Berna K. yönetimindeki 34 TC 5832 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobillerde bulunan Berna K., Yusuf K., Nurşen K., Gülşen S. ve Zübeyde O. yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar açılırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç