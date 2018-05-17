İkinci baharı yaşadılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sergiledikleri oyunlarla beğeni toplarken sosyal sorumluluk projelerinde de yeteneklerini gösteriyorlar. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları eşliğinde Gölcük Huzurevi sakinleri için bir etkinlik düzenlendi. Huzurevinde kalan 11 kişi hazırladıkları çeşitli şiir, şarkı ve türkülerden oluşan bir gösteri sundu. Huzurevi sakinleri yeteneklerini gösterirken eğlenme fırsatı da buldular.

Şehir Tiyatroları sanatçısı Veysel Verikan koordinatörlüğünde gerçekleştirilen sahne etkinliği ile huzurevi sakinleri ikinci baharı yaşadılar. Etkinlik hakkında bilgi veren Şehir Tiyatroları sanatçısı Veysel Verikan “Gölcük Belediyesi, Huzur Evi sakinleriyle daha üretken daha verimli ne yapabiliriz diye düşünmüşler. Ortaya bir tiyatro oyunu çıkar mı diye ortak bir fikir oluşmuş. Projeye bizi de dahil ettiler. Burada gördüm ki huzurevi sakinleri sakin değil çok hareketli ve coşkulu bir takım. Bu takımla beraber şarkılı, türkülü, fıkralı şiirli bir gösteri düzenledik” dedi.

Gölcük Belediyesi Huzur Evi Müdüresi Sema Taşdemir Yıldız da güzel bir çalışmanın ortaya çıkacağına inandığını belirterek daha önce de benzer bir çalışma yaptıklarını dile getirdi. Yıldız “Şehir Tiyatrolarıyla daha önce böyle çalışmalar yapmıştık. İki tiyatro oyunu sergilemiştik. Onun tadı damağımızda kalmıştı ve bize çok şey kazandırmıştı. Onun için tekrar bir talepte bulunduk. Bunun konsepti daha güzel olacak” diye konuştu.

Etkinlikte şiir okuyan huzurevi sakinlerinden Hasan Albayrak “Gösteride iki şiir okuyacağım. Şiirlerden biri ‘Memleketim’ şiiri. Herkesin tanıdığı Nazım Hikmet’in güzel bir şiiri. Bunu okumaya çalışacağım. İkinci şiirimizde Ataoğul Behramoğlu’nun ‘Yaşadıklarımdan Öğrendiğim Bir Şey Var’ adlı şiir. Şimdiden çok heyecanlıyım” şeklinde konuştu.