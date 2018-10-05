İkiz kardeşlerin AHOB başarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokul öğrencilerine yeni eğitim-öğretim dönemi hediyesi olan Zekasoft AHOB programını kullanan ikiz kardeş Ceren ve Merve, artık dakikada ortalama 472 kelimeyi anlayarak okuyabiliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Valiliği ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında ‘Kocaeli Okuyor' projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine ‘Anlayarak Hızlı Okuma' eğitimi için yurt çapında bir ilki uygulayarak, 100 bin üzerinde lisans dağıtımı gerçekleştirdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 280'i aşkın okul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 Bilgi Evi öğrencileri bilgisayarlara lisanslı programı indirdi ve kullanmaya başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine karne hediyesi olarak verilen Zekasoft AHOB'u kullanan Atasever ailesinin ikiz kızları Ceren ve Merve, eskiye göre okuma hızlarını geliştirdi. Programı kullanmaya başlayan Gazi Akçakoca Bilgi Evi öğrencileri Ceren ve Merve Atasever, program sayesinde okuma hızlarını ortalama 5.23 kat arttırarak, dakikada ortalama 472 kelimeyi anlayarak okuyabiliyor. Program içerisinde 273 hikaye okuyan Ceren'in, programa ilk başladığında anlayarak okuma hızı ortalaması dakikada 81 kelimeydi. Program sayesinde tek seferde okuduğunu anlama oranını Ceren 6, Merve 4 katına çıkardı.

İkiz kızlarının okuma seviyelerinin gelişim gösterdiğini ifade eden ev hanımı anne Ebru Atasever ise, “Gazi Akçakoca Bilgi Evi'ne yaklaşık bir senedir gidiyoruz. Çocuklarıma gösterilen ilgiden ve alakadan çok memnunum. Zekasoft AHOB ile ilgili kızlarıma okuldan şifreler verilmişti. Bilgi Evi'nde de Hızlı Okuma Kulübü'nün olduğunu duyduk ve hemen yazıldık. Aradan geçen kısa zamanda kızlarımda anlayarak hızlı okuma konusunda büyük bir gelişme gördüm. Bilgi Evleri'nde dersler dışında çok faydalı etkinlikler var. Kızlarım oraya koşarak gidiyor” dedi.

Çocuklara dağıtılan lisanslı programının çocuklar üzerindeki gelişimi Bilgi Evleri ve MEB okullarında kurulan sistemle bilgisayarlar üzerinden takip ediliyor. Programı kullanan öğrencilerin anlayarak okuma hızları ortalama 2.05 kat artış gösterdiği kaydedildi.