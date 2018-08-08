İl Başkanı ve Jandarma Komutanı Başkan Köşker’in konuğu

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker İlçe Jandarma Komutanı Eke’ye görevinde başarılar diledi. İlçe Jandarma Komutanı Eke de Başkan Köşker’e teşekkür ederek Gebze’nin huzur ve güvenliği için her zaman görev başında olacaklarını dile getirdi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı ile son buldu.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’a ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar il ve ilçe yöneticileri eşlik etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Daha güçlü ve sağlam şekilde adım atan bir Türkiye için birlikte omuz omuza çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İl Başkanımıza ziyaretinden ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.