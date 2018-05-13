Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Biz eğitimde eşitlik düzeyini kaybettik. Paralı eğitime karşı değilim ama eğitim sırf para için yapılmaz" dedi.

Kocaeli Kitap Fuarlarının tartışmasız en sevilen ve ilgi gören yazarları arasında yer alan Prof. Dr. İlber Ortaylı Kocaeli Kitap Fuarı’na bu defa ses kaydıyla katıldı. Prof. Dr. Ortaylı’nın söyleşini gerçekleştireceği Yahya Kaptan Salonu, başta gençler olmak üzere vatandaşlar tarafından adeta tıklım tıklım dolduruldu. Sevilen tarihçi ise tüm nezaketiyle salona bir ses kaydı göndererek okurlarından gecikmesinin nedenini anlatarak özür diledi. Prof. Dr. Ortaylı okurlarına, “Çok muhterem Kocaelili dostlarım, sabah bir devlet görevi nedeniyle Danıştay Başkanlarını Topkapı Sarayı Müzesi’nde ağırladık ve maalesef ardından köprüye varmam cumartesi trafiğinde 2 saati buldu. İmza için yoldayım. Ama ilan edilen şekilde, söyleşi konum olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e değinmek isterim” dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha sonra son kitabı ile aynı adı taşıyan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” konulu söyleşisini yine ses kaydı aracılığıyla yaptı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihte az rastlanan insana mal olacak bir şöhreti olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ortaylı, “Zaman zaman siyasi çalkantılarda ‘Atatürk’ ismi ve kişiliği öne çıkıyor. Bu durum sadece bizimle de sınırlı değil” diye konuştu.

Ortaylı bu aşamada, kendisini ziyarete gelen Karadağ Cumhurbaşkanı ile yaşadığı bir anısını anlattı. Konuk Cumhurbaşkanının Topkapı Müzesi’ndeki odasında Atatürk’ün fotoğrafını gördüğünü anlatan Prof. Dr. Ortaylı, “Kendisine Çetine’de ateşe militer olarak görev yapmıştır’ dedim. Çok heyecanlandı ve ‘bunu ben bilmiyordum Türk sefaretini restore ediyoruz. Önüne bir büstünü koyalım’ dedi. O nedenle sefaret önünde tören yaptılar” şeklinde konuştu.

Son dönemde özellikle batı Avrupa’da anti-Atatürk kampanyasının başlatıldığını söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, "Genellikle siyaset bilimciler, bu akımın başında. Anti-Kemalist bir model ile Türkiye yorumu yapıyorlar. Bu çok gülünç çünkü hiç arşiv kullanmadan spekülasyon yapıyorlar. Zaten siyaset bilimi, tarihi anlayacak bir araç değildir. Tarihle siyaset bilimi yapılmaz. Ancak tarihi veriler, siyaset bilimine yarar. Bu bakımdan bu tip yorumlara dikkatle yaklaşmanızı tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Söyleşide, Türkiye’nin 1930’lu yıllardaki eğitim modeli ile günümüzdeki durumunu da karşılaştıran Ortaylı, "1930’lu yıllardan bugüne gelişememiş tek olgu eğitim. 1930 Türkiye’sinde eğitimin eşitlikçiydi. Bir köy çocuğunun köyünden kalkarak devletin en üst makamlarına kadar gelebiliyordu. Biz eğitimde eşitlik düzeyini kaybettik. Paralı eğitime karşı değilim ama eğitim sırf para için yapılmaz. Paralı eğitim çocuğa bilgi, kalite ve şahsiyet veriyor demek değil. Maalesef kültürün diğer dalları hümanist kültürde, doğu batı klasiklerine, doğu ve batı dillerine eğilmek o zamanki fakir Türkiye’nin takip ettiği gibi bugünkü Türkiye, aynı istek ve başarı ile takip edemiyor. Bunun ıslah edilmesi gerekir” açıklamasını yaptı.

Gecikmesi nedeniyle söyleşisine yetişemeyen Prof. Dr. Ortaylı, Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurları için kitaplarını imzaladı. Prof. Dr. Ortaylı burada da okurlarından gecikmesi nedeniyle özür diledi.