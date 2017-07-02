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02 Temmuz 2017 12:23

İlhan Bayram’a ziyaretler devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

İlhan Bayram’a ziyaretler devam ediyor

02 Temmuz 2017 12:23


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atanan İlhan Bayram’a AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan milletvekili Şeker İlhan Bayram’ın Büyükşehir Belediyesi’nde önemli hizmetlere öncülük edeceğinin altını çizdi.


Karşılıklı memnuniyet mesajları verilen ziyarette konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Genel Sekreter İlhan Bayram’ın kente İSU’da olduğu gibi değer katacağını ifade etti. Şeker, Genel Sekreter Bayram’ın Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelerde önemli rol oynayacağını ifade etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram ise AK Parti Milletvekili İlyas Şeker’in nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. Bayram, Büyükşehir Belediyesi’nin vizyonunu daha da geliştirmek için hizmetler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.




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