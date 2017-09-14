Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 13:42

İlimtepe-Erikli yolunda çalışma

Körfez Belediyesi, kış şartları sonrasında yıpranan İlimtepe-Erikli arasındaki yolda çalışma başlattı.

İlimtepe-Erikli yolunda çalışma

14 Eylül 2017 13:42

Malzeme serilen yol, kullanışlı hale getirildi.


Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları asfalt seferberliğini devam ettiriyor. Bu yıl ilçe genelinde 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek olan ekipler, İlimtepe-Erikli arasındaki yolda da çalışma başlattı. Sert geçen kış şartları sonrasında yer yer olumsuzlukların yer aldığı yolda ekipler ilk olarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Daha sonra malzeme serimi gerçekleştiren ekipler, yolu kullanışlı hale getirdi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgede çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtirken vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ekipler ayrıca İlimtepe bölgesinde sokak ve caddelerde de yol bakım çalışmasını sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç