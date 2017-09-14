İlimtepe-Erikli yolunda çalışma

Malzeme serilen yol, kullanışlı hale getirildi.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başlattıkları asfalt seferberliğini devam ettiriyor. Bu yıl ilçe genelinde 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirecek olan ekipler, İlimtepe-Erikli arasındaki yolda da çalışma başlattı. Sert geçen kış şartları sonrasında yer yer olumsuzlukların yer aldığı yolda ekipler ilk olarak temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Daha sonra malzeme serimi gerçekleştiren ekipler, yolu kullanışlı hale getirdi. Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bölgede çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtirken vatandaşlar ise yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Ekipler ayrıca İlimtepe bölgesinde sokak ve caddelerde de yol bakım çalışmasını sürdürüyor.