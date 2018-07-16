İlimtepe Kültür Merkezi tüm sosyal ihtiyaçları karşılayacak

Başkan Baran, “Mimarisi ile Kocaeli’nin en müstesna binalarından biri olacak” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘kardeş belediye’ olan Kars’ın Susuz Belediye Başkanı Murat Uray’ı ağırladı. Makamda gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Başkanlar ilçede yapımı devam eden projeleri gezdi. İlimtepe bölgesinde yapımı devam eden Kültür Merkezi inşaatını gezen başkanlar, gelinen durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Baran, kısa süre içerisinde merkezin hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Susuz Başkanı Uray ise Baran’ın Körfez’e yakışır projelere imza attığını söyledi.

Başkan Baran, “10 bin metrekare kapalı alana sahip bir kültür merkezi olacak. İçerisinde sadece 2 bin metrekarelik bir düğün salonu yer alacak. Bin 200 kişi ile düğün yapılabilecek. Selçuklu mimarisi ile inşa ettiğimiz Kocaeli’nin müstesna binalarından biri olacak. 8 bin kişilik bir nüfusa sahip olan İlimtepe bölgemiz için de tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir yapı konumunda. İçerisinde sağlık merkezi, KOMEK, jandarma gibi bölge ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatı alanları da barındırıyor. Bu proje bölgemiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Baran daha sonra Yarımca bölgesinden İlimtepe’ye çıkışı sağlayacak olan 4 kilometrelik yoldaki çalışmaları yerinde inceledi. Hafriyat çalışması son aşamaya gelen yol için asfalt çalışması tarihi veren Baran, "Körfezimizin en güzel mevkilerinden biri olan İlimtepe’ye Yarımca bölgemizden çıkan yolun hafriyat çalışmaları son raddesine geldi. Temmuz ayı son haftası ile Ağustos ayının ilk haftası yolumuzun asfaltını yapacağız. 4 kilometrelik kısa mesafe yol ile bağlanacak. Bu çalışma bölgeye de değer katacak. Halkımız bekliyor. Tamamlanınca İlimtepe bölgemizde büyük bir mutluluğa vesile olacak. Şimdiden yolumuz hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Körfez’de İSU tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi’nde altyapı tamamen yenilenirken, Körfez Belediyesi ekipleri de çalışmaların tamamlandığı cadde ve sokaklarda düzenleme gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Yavuz Sultan Selim Mahallesi ve Çamlıtepe Mahallesi’nde eş zamanlı olarak asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi.