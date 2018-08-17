İlimtepe Kültür Merkezin de sona doğru

Bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada gidermesini sağlayacak hem de sosyal hayatı canlandıracak olan İlimtepe Kültür Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Başkan Baran, Kültür Merkezi tamamlandığında bölge halkının birçok ihtiyacına cevap vereceğini ifade etti.

Kültür Merkezi’nin yanı sıra binada KOMEK Kursu ve alışveriş merkezi de olacak. Ayrıca projede bin metre karelik direksiz bir düğün salonu da bölge halkına hizmet verecek. Başkan Baran, vatandaşların düğün ve cemiyetlerini rahat bir şekilde yapacakları bir salon inşa ettiklerini ifade ederek, “Bu projemizde her ayrıntıyı düşündük. Eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek olan merkez tam donanımlı olarak hizmet verecek” dedi.

Başkan Baran daha sonra, Hacı Osman Mahallesi’nden İlimtepe’ye çıkacak yolda başlatılan genişletme ve asfaltlama çalışmaları ile İlimtepe Mezarlığında devam eden düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Asfalt öncesi tüm hazırlıklarım tamamlandığı yolda, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran Baran’a incelemelerinde Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz eşlik etti.