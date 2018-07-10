Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 13:40

İlimtepe Kültür Merkezi’nde sona gelindi

Körfez Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve bölgeye büyük canlılık katacak olan ‘İlimtepe Kültür Merkezi’nde sona doğru gelindiİlimtepe’de kültürel ve sosyal dönüşümü sağlamak amacıyla başlatılan projeler, Körfez Belediyesi tarafından tek tek hayata geçiriliyor.

İlimtepe Kültür Merkezi’nde sona gelindi

10 Temmuz 2018 13:40

Körfez Belediyesi tarafından, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan ve bölgeye büyük canlılık katacak olan ‘İlimtepe Kültür Merkezi’nde sona doğru gelindi


İlimtepe’de kültürel ve sosyal dönüşümü sağlamak amacıyla başlatılan projeler, Körfez Belediyesi tarafından tek tek hayata geçiriliyor. Bölgenin eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında halkın ihtiyaçlarına cevap verecek olan kültür merkezinde de bitirme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Körfez’de birçok farklı ve ses getiren projenin yapımına başlayan Körfez Belediyesi, Sarnıç Han İş Merkezi’nin ardından, İlimtepe Kültür Merkezi’nin de çalışmalarında sona doğru geldi. Başkan İsmail Baran, “İlimtepe’yi bu önemli projelerle taçlandırarak, bölgemize değer katıyoruz. 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlayacağımızı belirtmiştik, dediğimiz tarihte de hizmete açacağız” dedi.


Vatandaşların taleplerine karşılık veren İlimtepe Kültür Merkezi, aynı zamanda da bölgenin yeni yaşam alanı olacak. Kültür Merkezi çalışmalarına hızla devam eden Körfez Belediyesi, Hacı Osman Mahallesi’nden çıkan yolu da duble hale getiriyor. Yetkililer, kısa süre içerisinde asfaltlama çalışmalarını da yaparak, Körfez halkının daha rahat ulaşım sağlamasına olanak sunacaklarını belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç