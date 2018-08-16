İlimtepe Mezarlığı hizmet binasına Kuran kursu

Körfez Belediyesi tarafından İlimtepe Mezarlığı’nda yapımında sona doğru gelinen yeni hizmet binasında Başkan İsmail Baran incelemelerde bulundu. Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte mezarlık binasındaki çalışmaları inceleyen Başkan İsmail Baran, bölge için bir de müjde verdi. İlimtepe’deki Kuran kursu yeri eksikliğini binanın üst katı ile gidereceklerini belirtti.

Konu ile ilgli açıklama yapan Başkan İsmail Baran, “İki talkı binamızın alt katını cenaze hizmetleri için en modern şekilde tasarladık. Üst kattaki 750 metrekarelik alan ise Kur’an kursu olacak. İlimtepe bölgemizde böyle bir ihtiyaç vardı. İçerisini hazır hale getirdikten sonra burayı da hizmete açacağız” dedi.

Öte yandan, ana cadde ve köy yollarına kadar Körfez’in dört bir yanında gece gündüz çalışarak asfalt seferberliği başlatan Körfez Belediyesi, kent genelinde merkezden en ücra köye kadar sıcak asfalt serimi çalışmaları gerçekleştiriyor. Özellikle aşınan ve yıpranan bölgelerin bakım-onarım çalışmalarını aksatmadan çözüme kavuşturan Körfez Belediyesi ekipleri, Tütünçiftlikte bulunan Ahmet Petrolcü Sokağı baştan aşağıya yenileyerek sıcak asfaltla buluşturdu.