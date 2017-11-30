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30 Kasım 2017 12:39

İlimtepe Mezarlığı’na modern hizmet binası

KOCAELİ(İHA) – Körfez Belediyesi cenaze hizmetlerinin yürütüleceği İlimtepe’deki Kent Mezarlığı’ndaki yeni ve modern hizmet binası için çalışmalara başlattı.

İlimtepe Mezarlığı’na modern hizmet binası

30 Kasım 2017 12:39


Körfez Belediyesi, cenaze hizmetlerinin yeni ve modern bir binada verilmesi için yeni bir hizmet binası için çalışmalara başladı. İlimtepe Mezarlığı içerisinde yer alacak olan hizmet binası için dolgu ve istinat duvarı için çalışmad başlatıldı. Etüt Proje Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından tarafından projesi hazırlanan yeni ve modern hizmet binası son teknoloji ile inşa edilecek.


Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilecek olan binada aynı anda bay ve bayan cenaze yıkanabilecek. Bina içerisinde bayanlar ve erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik sistem de yer alacak.




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