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İlimtepe yolunda asfalt hazırlığı devam ediyor

Körfez Belediyesi tarafından Hacı Osman Mahallesi ile İlimtepe arasındaki yolda başlatılan genişletme çalışması tamamlanmasının ardından asfalt öncesi malzeme serimi yapılıyor.


Körfez Belediyesi tarafından ilçede asfaltsız yol bırakmamak üzere başlatılan çalışmalar kapsamında genişletmesi tamamlanan Hacı Osman Mahallesi ile İlimtepe arasındaki yolda asfalt serimi öncesi malzeme serimi yapılıyor.


Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde asfalt serimini de gerçekleştireceklerini belirterek, “Yapılan çalışma koşullar dolayısıyla zordu. Tamamladık ve kısa süre içerisinde Körfezli vatandaşlarımızın kullanımına en güzel şekliyle açılmış olacak” dedi.

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