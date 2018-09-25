İlimtepe yolunda asfalt hazırlığı devam ediyor

Körfez Belediyesi tarafından ilçede asfaltsız yol bırakmamak üzere başlatılan çalışmalar kapsamında genişletmesi tamamlanan Hacı Osman Mahallesi ile İlimtepe arasındaki yolda asfalt serimi öncesi malzeme serimi yapılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kısa süre içerisinde asfalt serimini de gerçekleştireceklerini belirterek, “Yapılan çalışma koşullar dolayısıyla zordu. Tamamladık ve kısa süre içerisinde Körfezli vatandaşlarımızın kullanımına en güzel şekliyle açılmış olacak” dedi.