İlimtepe'de Körfez'in geleceği planlandı

Kocaeli(İHA) – Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, İlimtepe'de önce vatandaşlarla daha sonra mahalle teşkilatı ile bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle teşkilatları ziyareti kapsamında İlimtepe'deydi. İlk olarak bölge esnafı ile bir araya gelen Başkan İsmail Baran, onların talep ve önerilerini dinledi. İlimtepe'nin Körfez'in geleceği olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Göreve geldiğimizde ‘zulümtepe' denilen bölgenin gerçek bir ‘ilim' tepe olması noktasında adımlar atıyoruz. Bir vakıf üniversitesini bölgeye kazandıracağız. Hacı Osman Mahallesi'nden İlimtepe'ye çıkıştaki yolda genişletme çalışmalarının sonuna doğru geldik. Az bir hafriyat işi kaldı. Onun da tamamlanması ile birlikte kısa süre içerisinde yolun asfaltlanması için çalışma başlatacağız” dedi.

İlimtepe Kültür Merkezi'nde çalışmaların sonra doğru geldiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Bölgede hem sosyal hem de ekonomik anlamda katkı sunacak bir proje. Yüzde 90'lık bir kısmı tamamladık. Arkadaşlar eksikleri giderme adına çalışma yürütüyor. Kısa süre içerisinde orayı da tamamlayarak İlimtepe halkımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

Başkan İsmail Baran daha sonra AK Parti İlimtepe Mahalle Teşkilatı ile bir araya geldi. Yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında teşkilat üyelerine bilgi veren Başkan İsmail Baran, “Önümüzde yerel seçimler var. Her seçim olduğu gibi bu seçim de AK Parti için büyük önem arz ediyor. Bu süreçte bizlerin en büyük güvencesi sizler yani teşkilatlarımız olacak” ifadelerini kullandı.